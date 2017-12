Bachelor 2018: Kandidatin Yeliz hat eine berühmte Schwester!

Yeliz ist eine der Kandidatinnen, die bei der Bachelor 2018 das Herz von Daniel Völz erobern will. Wie jetzt bekannt wurde, hat die 24-Jährige aus Hannover eine berühmte Schwester. Konnte Yeliz dadurch schon erste Show-Erfahrungen sammeln?

Yeliz will um Bachelor-Daniel Völz kämpfen

Wie Yeliz verrät, würde sie mit jeder Faser ihres Körpers lieben. So sagt sie gegenüber "RTL": "Wenn ich liebe, dann mit jeder Faser meines Körpers." Auch sie will die letzte Rose von Daniel Völz erhalten. Für eine gemeinsame Zukunft hat Yeliz bereits eine erste Idee: Sie will mit ihrem Traummann mit einem Wohnmobil durch Kanada reisen. Ob Daniel dafür der Richtige ist?

Yeliz ist die Schwester von Filiz Koc

Selber beschreibt sich Yeliz als anstrengend, verträumt und tollpatschig. Sie kann aber auch ganz süß und lieb sein. Ob diese Beschreibung wirklich zutrifft, könnte vor allem ihre Schwester Filiz Koc beantworten. Filiz ist neben ihrer Tätigkeit als Model und Reporterin hauptsächlich durch ihre Fußballkarriere bekannt. Ob Es zwischen Yeliz und Daniel funken wird? Wir können gespannt sein!