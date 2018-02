Bachelor 2018: Kristina Yantsen hat doch keinen Freund!

Bachelor-Kandidatin Kristina Yantsen (24) ist eine von noch drei verbliebenen Frauen, die um Bachelor Daniel Völz kämpfen.

Vergangene Woche wurde jedoch bekannt, dass die 24-Järige angeblich bereits vergeben sein soll. Ex-Mitstreiterin Janine Christin Wallat (22) plauderte das pikante Detail während der RTL-Show aus.

Janin Christin Wallat: "Es gibt Gerüchte unter uns, dass sie jemanden zu Hause hat"

"Ich mag sie so als Menschen, aber es gibt Gerüchte unter uns, dass sie jemanden zu Hause hat", so Janin Christin.

Bachelor 2018: Emotionale Gefühls-Beichte! Jetzt spricht Kristina Klartext

Jetzt kommt jedoch raus: Stimmt offenbar gar nicht. Kristina Yantas hat offenbar keinen Freund, war zum Zeitpunkt der Show single.

Eine Bekannte von Kristina Yantsen: "Ich kenne die Kristina sehr lange und sie ist keine Lügnerin"

Das bestätigte jetzt eine Bekannte der Bachelor-Kandidatin auf Instagram: "Ich kenne die Kristina sehr lange und sie ist keine Lügnerin. Die Menschen, die so was schreiben sind einfach nur neidisch ...sollen lieber auf ihr eigenes Leben achten. Für mich und meine Tochter bist du unsere Favoritin Süße ...bleib so wie du bist."

Demnach spielt Kristina Yantas also nicht falsch. Ob Daniel Völz sich am Ende für sie entscheiden wird, steht trotzdem noch in den Sternen.