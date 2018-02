Bachelor 2018: Liebes-Schock vor dem Finale! Alles aus und vorbei!

Ist zwischen dem „Bachelor“ und seiner Siegerin schon alles aus?

Zickenzoff, Tränen, Liebes-Verrat und sogar eine Ohrfeige: Noch nie ging es in der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ (mittwochs, 20.15 Uhr) so hoch her! All das versucht Daniel Völz (32) bei seiner Suche nach der großen Liebe auszublenden. Er kann das vielleicht – doch "Closer" liegen Hinweise vor, dass seine Auserwählte von all den Eskapaden die Schnauze voll hatte und die Notbremse gezogen hat...

Bachelor Daniel Völz: Mega Streit mit seiner Gewinnerin

Eigentlich wollte Daniel Völz all seinen Fans, die ihn bei seiner Liebes-Suche im TV begleiten, nur einen schönen Valentinstag wünschen. Und sie ganz nebenbei beruhigen. Denn zuletzt entstanden Gerüchte, der Berliner würde sich heimlich mit einer anderen Frau treffen. Dazu schrieb Daniel nun: „Dank der lustigen Presse habe ich anscheinend auch eine neue Freundin. Hätte ich bloß gewusst, dass noch eine dazukommt, dann hätte ich auch was vorbereitet.“

Ein merkwürdiger Post sorgt für Verwirrung

Ein Dementi, das bei vielen Zuschauern die Hoffnung auf ein neues „Bachelor“-Liebespaar am Leben lassen sollte. So schrieb ein User: „Schön, dass wir weiter auf dein Liebesglück hoffen können.“

Diesem Follower dürfte wie vielen anderen entgangen sein, dass Daniel zuvor einen in einem Detail anderen Text hochgeladen hatte – doch genau dieses kleine Detail hat es in sich! Er ließ nämlich den Zusatz „dass noch eine dazukommt“ komplett weg. Und stellte sich damit indirekt als Single dar. Einige Follower wunderten sich, und eine prominente Kennerin brachte es auf den Punkt. Kattia Vides (29), Dschungelcamperin und Vorjahres-„Bachelor“-Kandidatin, schrieb: „Wie??? Schon wieder solo so kurz nach dem ,Bachelor‘? Theoretisch solltest du zu diesem Zeitpunkt mit deiner Auserwählten zusammen sein.“ Unmittelbar nach diesen Worten änderte Daniel seinen Post...

Ein Eingeständnis, dass seine Siegerin wegen des ganzen Ärgers um Daniel Schluss gemacht hat?

Es gibt aber noch einen weiteren Hinweis für das Liebes-Aus:

Denn wie "Closer" erfuhr, wird Daniel nach Staffel-Ende auf Club-Tour gehen und dort Rosen an seine weiblichen Fans verteilen. Ein Job, den man von seinen Vorgängern Leonard Freier (33) und Oliver Sanne (31) kennt – und genau bei diesen wurde schon im TV-Wiedersehen das Liebes-Aus verkündet. Sebastian Pannek (31) hingegen, der noch heute mit seiner Clea-Lacy (26) glücklich ist, verzichtete auf die Rosen-Tour.

„Ich will hier meine große Liebe finden“, beteuerte Daniel Völz zu Beginn seines „Bachelor“-Engagements. Doch mittlerweile scheint ihm das kaum noch einer abzunehmen. Nach dem Finale muss Daniel in jedem Fall einiges erklären – und bis dahin besser die Finger von verräterischen Postings lassen...