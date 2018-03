Bachelor 2018: Morddrohungen kurz vorm Finale!

Die Show der letzten Rose wurde von üblen Beleidigungen und Morddrohungen überschattet...

Eigentlich wollten sie nur die große Liebe finden, doch bei vielen Kandidatinnen der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ bleibt am Ende nur Hass. Nicht etwa von Rosenkavalier Daniel Völz, sondern von zahlreichen Zuschauern, die die Mädels im Netz angiften. "Closer" sprach mit zwei Mädels, die sogar schon Morddrohungen erhalten haben.

So unterschiedlich kann die Show verlaufen. Während Daniel Völz und seine Siegerin endlich ihre junge Liebe genießen dürfen, haben andere Teilnehmer der aktuellen „Bachelor“-Staffel ein deutlich härteres Los. Zum Beispiel Playmate Christina Braun (28): Seit ihrem TV-Auftritt ist für sie nichts mehr, wie es war.

Die Bachelor-Girls bekamen Morddrohungen

Denn in den sozialen Netzwerken – dort hat Christina mehr als 45.000 Follower – bekommt sie nahezu täglich Hass-Botschaften. „Meistens sind es Fake-Profile, die noch nicht mal Fotos oder kaum Beiträge haben. Das versucht man nicht an sich ranzulassen. Aber klar wird einem mulmig, wenn man sich mal eine ruhige Minute nimmt und das alles liest“, erklärt das Model, das gerade in der Auswahl zum Playmate des Jahres steht.

Worte wie „widerlich“, „hässliche Visage“ oder sogar „Verreck“ muss Christina über sich ergehen lassen. Selbst per Telefon kamen schon anonyme Droh-Anrufe: „Die sagen dann so was wie: ‚Wir finden dich, und dann passiert was.‘ Klar schaut man danach besonders hin, wenn man abends die Haustür aufschließt.“ Doch wie erklärt sich das Model die ganzen Hass-Nachrichten? Ihrer Meinung nach ist auch Bachelor Daniel nicht ganz unschuldig: „Wenn es so dargestellt wird, als gäbe es einen starken Mann und 24 Doofchen, die sich von ihm begrapschen lassen, ist es ja klar, dass man nachher dumm dasteht.“

