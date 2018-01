Bachelor 2018: Sex-Skandal hinter den Kulissen

Rosen-Romantik? Von wegen. Stattdessen freche Fragen, Knutsch-Karussell und Fummel-Festspiele. Geht es Daniel wirklich nur um Sex?

Er präsentierte sich als Romantiker, der zuletzt in der Liebe enttäuscht wurde und nun im Fernsehen die große Liebe sucht. „Ich brauche nicht immer neue Dates“, sagt Neu-„Bachelor“ Daniel – knutscht aber schon kurz nach Staffelstart mit Kandidatinnen, die er ja erst seit wenigen Stunden kennt.

Der Bachelor lässt nichts anbrennen

Der Mann geht ran, im Sitzen, Stehen, Liegen, im Wasser und im Bett. Doch das ist nur die erste Andeutung seines, na ja, Liebes-Hungers. Mit etlichen Kandidatinnen soll es ziemlich fix seeehr intim geworden sein. Und schon nach dem ersten Übernachtungs-Date wurde die ganze Nummer der Produktionsfirma zu heiß. „Die weiteren Rendezvous wurden gestrichen“, berichtet ein Insider InTouch.

„Rendezvous“ trifft das, was der 32-jährige Single unter einem Date versteht, auch nicht ganz: Er will wohl eher das ganze „Angebot“ testen (und zwar richtig) und dann mal gucken, welche am besten passen könnte... Dazu gehört auch, dass Daniel „die Mädchen schon in ersten Gesprächen nach ihren Vorlieben im Bett gefragt hat und wie oft sie Sex brauchen. Er hat sich auch für Sextoys interessiert“, so ein Produktionsmitarbeiter zu InTouch.

Bachelor 2018: Alle News und Fakten zu Daniel Völz und den Kandidatinnen

Das Krasseste aber: „Wer sich allzu verschlossen zeigte, bekam danach keine Rose.“ Bitte? Rosen nur gegen Sex? Als InTouch Daniel zum Sex-Verhör bittet, erklärt er: „Wenn sich zwei Leute gegenüberstehen, die Lust aufeinander haben, sollen sie machen, was sie wollen.“ Der selbst ernannte Romantiker hat also offenbar nichts gegen schnelle Erotik und One-Night-Stands – er hat damit zumindest einmal schon gute Erfahrungen gemacht: „Meine erste Freundin habe ich auch so kennengelernt.“

Daniel Völz war auch schon bei Tinder

Aha: Der „Bachelor“ ist ein Aufreißer und dringt gern schnell zum für ihn Wesentlichen vor. Je nackter, desto besser. Das zeigt auch sein geheimer Instagram-Account: Dort folgt er vor allem Mädels und Models, die viel Haut zeigen. Auch auf „Tinder“ war er zuletzt aktiv: „Das gehört zu dem heutigen Zeitalter dazu“, findet er. Also nix mit Junggeselle, der abends mit Bulldogge Bella zu Hause sitzt und auf eine Traumfrau hofft, die er seiner Oma vorstellen kann. Die weiß Bescheid, sagt Daniel: „Meine Großmutter hat mal gesagt, dass ich kein Freund der Einsamkeit bin. Das passt ganz gut“, verrät er mit einem Lächeln im InTouch-Interview.

Sehnsucht nach Nähe – so kann man sein lustbetontes Vorgehen auch nennen. Den Kandidatinnen, die vor den RTL-Kameras tatsächlich nach der großen Liebe und nicht nach einem kurzen (Sex-) Abenteuer suchen, bricht das das Herz. Diejenigen aber, die ähnlich offen und fix bei der Sache sind wie der „Bachelor“ selbst, dürften es leichter haben. Sie möge es „im Wasser vor versammelter Mannschaft, auf dem Parkplatz (…) Ich steh nicht auf Blümchensex“, hat Janine Christin verraten. Rosige Aussichten: Sie soll in der Show recht weit kommen...

So schleppt Bachelor Daniel Völz alle ab

Er knutscht

Schmatz! Auch Kandidatin Carina bekommt die sanften Lippen des TV-Junggesellen zu spüren. „Mein Traummann soll ehrlich und direkt sein“, erhofft sich die blonde BWL-Studentin. In Daniel ist Carina im Verlauf der Staffel offensichtlich fündig geworden.

...und knutscht...

Da ist der Kuss! Janina Celine, die sich selbst als „die perfekte Mischung zwischen supersüß und super-sexy“ bezeichnet, schleckte „Bachelor“ Daniel schon in der zweiten Folge ab. So früh knutschte noch kein Rosenkavalier rum …

...und knutscht!

Kerzenschein und ein Date am Strand überzeugen auch Kandidatin Yeliz, die sich für das schöne Date innig bedankt. „Ich habe kein Beuteschema“, erklärte Daniel vor Staffelstart im exklusiven InTouch-Interview. Jetzt zeigt der offenherzige „Bachelor“, was er damit gemeint hat …

Sexy Wasserspiele

„Wenn man positive Energie ausstrahlt, bekommt man auch positive Energie und Aufmerksamkeit zurück“, verrät Daniel uns sein Erfolgsrezept. Ob ihn diese Energie in den Pool, eng umschlungen von einer Kandidatin, gebracht hat?

Heiße Bett-Szenen

Bei seinem ersten Übernachtungs-Date soll es heftig zur Sache gegangen sein. Ein Produktionsmitarbieter verrät gegenüber inTouch: „Man kann gar nicht alle Sequenzen senden. Danach wurden die Dates minimiert. Das war zu viel.“ Wer hier Daniels Nähe genießt? Man wird sehen …

Diesen sexy Mädels folgt Daniel im Netz

Anllela Sagra

Daniel ist Fan von der Kolumbianerin, die täglich trainiert und ihren Followern regelmäßig das Resultat präsentiert. Mit ihrem Knack-Po und ihrem Hammer-Sixpack scheint sie den „Bachelor“ in ihren Bann gezogen zu haben. „Von den Augen einer Frau lasse ich mich gern verzaubern“, sagt Daniel. Ah ja: Augen …

Alexis Ren

Sie ist ein US-Model (11,7 Mio Follower), die gerne posiert. Seit Kurzem ist sie solo, liefert sich mit ihrem Ex eine Netz-Schlammschlacht. Er sei ein manipulativer Idiot. „Außerdem hat er einen kleinen Penis“, postet sie. Daniel würde sie sicher gern trösten …

Renee Somerfield

Sie zeigt sich oft unbekleidet – und der „Bachelor“ schaut es sich gerne an. Auch diesem australischen Model folgt Daniel.

Die heißesten Kandidatinnen für Daniel

Das Playmate

Kandidatin Svenja zeigte sich schon im „Playboy“ aus dem Oktober 2016 komplett nackt. Die Freizügigkeit der Hessin dürfte bei Daniel durchaus gut ankommen …

Die sexy Tänzerin

Das kasachische Model äußerte in der ersten Folge Bedenken und wollte schon die Segel streichen. Oder nur pure Berechnung? Denn als Go-go-Tänzerin hat Kristina normalerweise kein Problem, sich zu präsentieren.

Das Video-Girl

„Ich überlege lieber zweimal, bevor ich handle“, sagt Roxana. Das hat sie auch – und sich dann dazu entschieden, im Rap-Video von Farid Bang mitzuspielen, inklusive heißer Hintern-Show.