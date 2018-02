Bachelor 2018: Sie ist jetzt schon die Gewinnerin!

Der Countdown läuft! Nur noch drei Ladies sind im Rennen um Daniel Völz. Bei den Dreamdates werden Carina Spack, Kristina Yantsen und Svenja von Wrese um den heißen Junggesellen kämpfen. Offiziell wird eigentlich erst beim Finale preisgegeben, wer die Gewinnerin ist und damit die neue Freundin von Daniel Völz. Doch eine macht jetzt schon das Rennen. Und SIE ist die heimliche Gewinnerin!

Bachelor Daniel Völz: Sex-Marathon!

Carina Spack macht offiziell das Rennen!

Wenn man sich nämlich die Instagram-Accounts der letzten drei Ladies anschaut, hat eine von ihnen ganz klar die Nase vorn. Carina Spack ist die wahre Gewinnerin - wenn es nach der Anzahl der Fans geht!

Mit 43,8 k hängt sie die beiden anderen Mädels locker ab! Svenja von Wrese kann nur 28,5 k vorweisen, Kristina Yantsen bildet das Schlusslicht. Sie kann "nur" 27,1 k für sich verbuchen.

Der Bachelor 2018: Carina Spack war schnell eine Favoritin

Doch ist Carina Spack nicht nur die Siegerin auf Social Media, sondern auch die Gewinnerin von Daniels Herzen? In der Staffel wirkten Daniel Völz und Carina schnell sehr vertraut. Beim Einzeldate hat es heftig zwischen den beiden gefunkt! Der Bachelor ist fasziniert von der bodenständigen Blondine und kann seine Lippen gar nicht von ihr lassen. "Der Kuss beim Kochen, der war schon was ganz besonderes", der Bachelor mit Herzchen in den Augen. "Daniel ist ein sehr leidenschaftlicher Küsser und er weiß, was er tut", kicherte auch Carina später vor der Kamera.

Bachelor 2018: Aufstand gegen Daniel Völz!

Im Anschluss verbrachten Carina Spack und Daniel Völz sogar die Nacht miteinander. "Es war sehr schön, in Daniels Armen einzuschlafen und auch die Nähe zu spüren", verriet Carina schüchtern im Interview. Ob was zwischen den beiden gelaufen ist, ist nicht klar. Doch spätestens nach dieser Nacht sahen viele Carina schon als Gewinnerin...

Der Bachelor 2018: Carina Spack hat es schwer bei den anderen Mädels

Obwohl Carina Spack für viele als heimliche Gewinnerin gilt und auch Bachelor Daniel Völz schnell begeisterte, stößt sie bei den restlichen Mädels für weniger Euphorie. Ex-Kandidatin Janine Christin Wallat warnte den Rosenkavallier sogar vor der Blondine, behauptete, sie würde nur mit ihm spielen. Am Ende musste Janin Christin Abschied nehmen und Carina bekam eine Rose. Ob sie am Ende auch die letzte Rose von Daniel bekommt und als Gewinnerin nach Hause fährt? Man darf gespannt sein...