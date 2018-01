Bachelor 2018: So heiß wird das Übernachtungsdate mit Carina

Kommenden Mittwoch steht ein weiteres Einzeldate bei „Bachelor“ an. Die glückliche Auserwählte: die blonde Carina. Birgit Schrowange: Schon beim Speed-Dating knisterte es zwischen Daniel Völz und der Recklinghauserin. Jetzt kommen sich die beiden noch näher...

Die 21-jährige Industriekauffrau überzeugte Daniel mit ihrer aufgeschlossenen und abenteuerlustigen Art, sowie mit ihrer Gabe, gut zuhören zu können. Eigenschaften, die den Bachelor offenbar nachhaltig beeindruckt haben...

Bachelor 2018: Kandidatin Carina ist die heimliche Gewinnerin!

Daniel wählte Carina deshalb für das heißbegehrte Einzeldate. Carina sagte natürlich Ja - schließlich hat sie so nun die Möglichkeit, bei einem romantischen Date zu zweit mehr Zeit mit dem Bachelor zu verbringen.

„Carina hat mich mit ihrer Art verzaubert!“

Der Abend verläuft sehr vielversprechend! Leidenschaftliche Küsse, Kuscheleinheiten im Whirlpool und ein Privatkonzert auf dem Dach der Bachelor-Villa bringen Daniel dazu, Carina die große Frage zu stellen: „Was würdest du davon halten, wenn du heute hier in der Villa über Nacht bleibst?“

Eine heiße Nacht und ebenso heiße Lästerein in der Ladys-Villa sind wohl also in der kommenden Folge vorprogrammiert...