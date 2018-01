Bachelor 2018: So zieht Roxana über Daniel her

Nach dem Aus für Roxana Isabella nach der letzten Nacht der Rosen, äußert diese sich nun auf ihrem Instagram Account ziemlich negativ über den diesjährigen Bachelor.

"..ich finde es schade, dass er ein oberflächliches Denken hatte und nicht jeder Frau die Chance gegeben hat sich zu öffnen," schreibt Roxana. Außerdem sagt sie, dass Daniel ihr eine "Last abgenommen" habe und sie glücklich ist über das Aus.

Ob die schöne Brünette da wohl die Wahrheit sagt? Ihr ganzer Text klingt eher, als wenn sie doch ein wenig enttäuscht über diese Entscheidung wäre. Anscheinend hat Bachelor Daniel laut Roxana in Miami nicht erkannt, wer falsch ist und wer echt - und hat sich ihrer Meinung nach ziemlich naiv verhalten. Auf wen spielt die ausgebildete Schaffnerin da wohl an? Zumindest ist sie froh, diese Art "falscher" Mädels nicht mehr ertragen zu müssen. Andere von den Girls seien ihr jedoch ans Herz gewachsen, schreibt Roxana.

Dem Bachelor wünscht die Ex-Kandidatin dennoch alles Gute. Mit dem Gedanken daran "wie naiv sein Handeln war und dass man eigentlich nichts besonderes an dem Mann verpasst hat." Also so ganz nimmt man ihr irgendwie nicht ab, dass sie so gänzlich ohne böse Hintergedanken die Kuppelshow verlässt...