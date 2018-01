Bachelor 2018: Überraschende Kandidatinnen-Beichte!

Momentan ist Bachelor Daniel Völz noch auf der Suche nach der großen Liebe. Damit ihm das gelingt, müssen jede Woche ein paar Ladys die Bachelor-Villa wieder verlassen. Obwohl das Show-Konzept von "Der Bachelor" bekannt dafür ist, dass am Ende nur eine Herzdame die letzte Rose erhalten kann, scheinen einige Kandidatinnen ihren Abgang mit wenig Würde zu tragen. Sie plaudern fröhlich aus dem Bachelor-Nähkästchen und schockieren die Fans mit dem ein oder andern Liebes-Geheimnis.

Bachelor Daniel Völz: Erster Sex mit dieser Kandidatin?

Daniel Völz sucht seine Traumfrau

Daniel Völz ist seit dem 10. Januar damit beschäftigt, die große Liebe zu finden. Damit ihm das gelingt, schickt er jedoch Woche einige Bachelor Ladys wieder ins Gefühls-Nirwana. Während einige Kandidatinnen ihren Auszug mit Würde nehmen, scheinen sich andere Ladys, tierisch über ihr Ausscheiden aufzuregen. Verständlich, dass sie dadurch ihrem Frust freien Lauf lassen und das ein oder andere Bachelor-Detail unverblümt ausplaudern.

Ex-Bachelor-Kandidatinnen plaudern über ihr Aus

In der letzten Folge mussten sich die Roxana, Christina und Janet von Daniel Völz verabschieden. Obwohl Christina erst vorletzte Woche in die Bachelor-Villa zog, ging sie ohne Rose nach Hause. Das plötzliche Aus kam unerwartet. Sie ist der Meinung: "Ich hätte mehr Zeit gebraucht." Auch Roxana zeigt sich über ihren Auszug sichtlich verwundert. So berichtet sie gegenüber "RTL", dass sie bei Daniel ein gutes Gefühl gehabt hätte. Hingegen scheint Janet dankbar über das Voting zu sein. Sie verrät: "Daniel sei ihr nicht wirklich sympathisch gewesen."

Wer diese Woche gehen muss? Wir können gespannt sein!