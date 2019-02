Bachelor 2019: Ausstiegs-Drama um Favoritin Jenny!

Reddit this

Sie scheint eindeutig unter den Favoriten von Bachelor (32) zu sein: Jennifer Lange (25) aus Bremen. Seit Beginn der Staffel kämpft sie mit allen Mitteln um sein Herz. Auch viele Zuschauer vermuten sie bereits als Gewinnerin. Doch im CLOSER-Gespräch rudert sie plötzlich zurück …

Jenny: "Ich habe mich gefragt, ob Andrej es wert ist"

Weder in der Ladys-Villa noch unter den Fans ist Jenny besonders beliebt: Ihr werden Arroganz und Missgunst vorgeworfen, weil sie ihre Eifersucht auf die anderen Frauen nicht versteckt. „Ich habe mich tatsächlich schon gefragt, ob Andrej es wert ist, diesen Druck, dieses Gefühlschaos auszuhalten“, so Jenny im exklusiven CLOSER-Gespräch. „Es ist nicht leicht zwischen den ganzen Mädels.“

Bachelor 2019: Kandidatinnen-Krieg! Jetzt packt Jennifer aus!

Bekommt Jenny die letzte Rose?

Auch über die Zeit nach dem „Bachelor“-Ende macht sie sich Gedanken – erst recht, falls Andrej an ihrer Seite sein sollte: „Das wäre auf jeden Fall schwierig. Jeder kehrt in sein normales Leben zurück, hat einen Job und Verpflichtungen.“ Und: „Dann kommt noch dieses Versteckspiel hinzu. Das hört sich wirklich hart an.“ Schmeißt sie jetzt etwa das Handtuch? Laut CLOSER-Informationen beißt sie sich durch, kommt bis ins Finale. „Mit dir hat alles angefangen“, sagte Andrej zu Jenny in der letzten Folge. Hört mit ihr auch alles auf?

"Der Bachelor" läuft heute um 20:15 Uhr bei .