Bachelor 2019: Das sind die ersten Kandidatinnen!

Bachelor Andrej Mangold ist Profi-Basketballer

Die neunte Staffel von "Der Bachelor" startet am 2. Januar 2019

Bisher war keine der Bachelor-Beziehungen von Dauer

Bachelor 2019: RTL zeigt die ersten Kandidatinnen

wurde bereits enthüllt - jetzt legt nach und zeigt die ersten zehn Bachelor-Kandidatinnen. Wie vermutet hat der Sender wieder viele schöne Frauen gecastet - schließlich schon eine Schwäche für Models zu haben. Ob bei diesen ersten zehn Kandidatinnen schon diejenige dabei ist, die das Herz des Bachelors erobern wird?

Hier seht ihr die ersten Bachelor-Kandidatinnen!

Bachelor Andrej Mangold ist Basketball-Profi

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Der Bachelor 2019 wird Andrej Magold, wie RTL nun einen Monat vor dem Start der Sendung enthüllte. Und diesmal hat der Sender wahrlich einen großen Junggesellen ausgewählt: Andrej Mangold ist stolze 1,90 m groß. Kein Wunder, dass der 31-Jährige erfolgreicher Basketball-Spieler ist. Er spielt sogar im Kader der deutschen Herren-Nationalmannschaft und hat schon fünf Länderspiele absolviert. Bestimmt sollte seine Traumfrau also auch ziemlich sportlich sein...

Bachelor 2019: Im Januar geht's los

Bald ist es wieder soweit! Auch 2019 dürfen sich die Fans über eine neue Staffel von „Der Bachelor“ freuen. 20 attraktive Frauen werden mit allen Mitteln um die letzte Rose eines charismatischen Junggesellen kämpfen. Doch wer wird sein Herz erobern?

Auch wenn der Bachelor und seine Kandidatinnen noch nicht enthüllt sind, kennt man jetzt zumindest schon das Startdatum. Am 2. Januar 2019 läuft die erste Folge der neuen Bachelor-Staffel! Das gab RTL jetzt bekannt. Der Bachelor 2019 läuft dann jede Woche mittwochs um 20.15 Uhr. Auch der Drehort für die neue Staffel wurde bereits verkündet: Dieses Jahr geht es für die Singles nach Mexiko! Heiße Flirts in einer Traumkulisse sind damit also wieder garantiert...

Wo kann man sich bewerben?

Wer nach der ganz großen Liebe sucht, kann sich auf der Website von RTL als Bachelor oder als Kandidatin bewerben. Dort können Interessenten ein Formular ausfüllen und ein aussagekräftiges Vorstellungsvideo, sowie Portrait- und Ganzkörperfotos von sich hochladen.

Drehorte aller Staffeln

„Der Bachelor“ und die 22 Kandidatinnen dürfen sich auch 2019 sicherlich wieder auf exotische Drehorte freuen. Die letzten acht Staffeln wurden an folgenden Orten gedreht:

Staffel 1: Côte d’Azur.

Staffel 2: Kapstadt.

Staffel 3: Südafrika, Schweiz, Mauritius.

Staffel 4: Südafrika, Jordanien, Malediven, Schweden.

Staffel 5: Los Angeles, Aruba, Kanada, Florida.

Staffel 6: Miami, Bahamas, Costa Rica, Arizona.

Staffel 7: Miami, St. Lucia, Jamaika, Colorado.

Staffel 8: Miami, Vietnam.

Wann sind die Sendetermine?

Die Kuppelshow startet im Januar und läuft dann immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL. Das Finale wird voraussichtlich im März sein.

Alle bisherigen Bachelor-Kandidaten & Gewinnerinnen

1. Staffel

Bachelor: Marcel Maderitsch

Gewinnerin: Juliane Ziegler

Marcel Maderitsch überreichte seine letzte Rose der Berlinerin Juliana Ziegler. Kurz nach dem Ende der Sendung scheiterte ihre Beziehung allerdings und der Schweizer probierte sein Glück mit der Zweitplatzierten Nicole. Auch ihre Beziehung ging nach kurzer Zeit in die Brüche.

2. Staffel

Bachelor: Paul Janke

Gewinnerin: Anja Polzer

entschied sich in der zweiten Staffel für Anja Polzer. Ihre Beziehung scheiterte. Der ewige Junggeselle probierte sein Glück noch einmal bei „ “, musste das Paradies allerdings ohne Partnerin an seiner Seite verlassen.

3. Staffel

Bachelor: Jan Kralitschka

Gewinnerin: Alissa Harouat

In der dritten Staffel eroberte Alissa Harouat das Herz von . Doch hinter den Kameras hatte es dann doch nicht gefunkt und die beiden gingen keine Beziehung miteinander ein.

4. Staffel

Bachelor: Christian Tews

Gewinnerin: Katja Kühne

verschenkte sein Herz an die Dresdner Parfümerie-Fachverkäuferin . Das Paar gab die Trennung nur wenige Monate später über bekannt. Heute ist Tews mit Claudia Lösch verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder mit ihr.

5. Staffel

Bachelor: Oliver Sanne

Gewinnerin: Liz Kaeber

erhielt in der fünten Staffel die letzte Rose von . Ihre Gefühle füreinander waren jedoch nicht von Dauer.

6. Staffel

Bachelor: Leonard Freier

Gewinnerin: Leonie Sophia Pump

Leonie Sophia Pump eroberte das Herz von . Das Paar trennte sich jedoch schnell wieder. Nach der Rückkehr nach Deutschland war bei dem gebürtigen Berliner die Luft raus.

7. Staffel

Bachelor: Sebastian Pannek

Gewinnerin: Clea-Lacy Juhn

entschied sich für die Halbbrasilianerin . Die beiden zogen nach der Show zusammen, gaben im Juni 2018 allerdings ihre Trennung bekannt.

8. Staffel

Bachelor: Daniel Völz

Gewinnerin: Kristina Yantsen

Kristina Yantsen eroberte in der achten Staffel das Herz von . Rund zwei Monate nach Ausstrahlungsende gaben sie ihre Trennung bekannt.