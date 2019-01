Reddit this

Bachelor 2019: Das steht in den geheimen Verträgen!

Dass die Kandidatinnen bei „Der Bachelor“ an strenge Verträge gebunden sind, ist kein Geheimnis. Nun wurde aber enthüllt, was genau darin da drin steht.

20 Single-Damen sind auf der Suche nach ihrem Traummann und kämpfen in der Kuppelshow um . Die Frauen müssen sich an strenge Regeln halten, welche in den Verträgen festgehalten sind – verstößt man dagegen, drohen Vertragsstrafen von bis zu 5.000 Euro, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

Es gilt ein Handyverbot

Die Mädels dürfen sich nicht beleidigen oder in der Show anschreien – sogar die Konkurrentinnen anzustarren ist verboten. Während der Dreharbeiten dürfen die Kandidatinnen keine Handys benutzen – zwar dürfen sie schon telefonieren, aber nur unter der Aufsicht des Senders.

Fummeln oder Sex ist erlaubt – allerdings tut die Kandidatinnen das auf eigene Gefahr, denn schließlich könnten sie sich auch mit Geschlechtskrankheiten anstecken, für die der Sender keine Verantwortung übernimmt.