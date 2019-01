Bachelor 2019: In dieser Serie spielt Christina Graß mit!

Ab dem 2. Januar 2019 wird Christina Graß beim „Bachelor“ um die Gunst von Andrej Mangold buhlen. Dem einen oder anderen -Zuschauer dürfte die 30-jährige Pharmareferentin allerdings schon bekannt sein: Sie wurde nicht nur zur „Miss Norddeutschland 2017“ gekürt, sondern spielt auch eine Ärztin namens Dr. Larissa Saller in der RTL2-Soap „Schwestern – Volle Dosis Liebe“.

TV-Ärztin Christina Graß sucht ihren Traummann

Jetzt will Christina auch privat die „volle Dosis Liebe“ abbekommen. „Ich hab‘s mit meinen 30 Jahren immer noch nicht hinbekommen, meinen Mr. Right zu finden. Da sollte man auch bereit sein, andere Wege zu gehen“, erklärt sie ihre Teilnahme an der Kuppel-Show gegenüber „BILD“. Inzwischen ist sie schon seit einem Jahr Single. „Das kann ich mir nur so erklären: Ich bin immer sehr ehrlich und direkt und äußere meine eigene Meinung, so etwas kann auf Männer natürlich einschüchternd wirken.“ Ob „Bachelor“ Andrej damit wohl umgehen kann?

Andrej Mangold und Christina haben eine Gemeinsamkeit

und die „Bachelor“-Kandidatin Christina haben zumindest schon eine wichtige Gemeinsamkeit: Beide stehen auf Sport! Während die gebürtige Reinbekerin seit 22 Jahren reitet und sogar ein eigenes Pferd hat, steht der Junggeselle vor allen Dingen auf Basketball. So oder so: Beide bewegen sich gerne! Und nach dem Sport sorgt Christina dann auch für das leibliche Wohl ihres Angebeteten. „Ich koche, wasche und putze“, erklärt sie. Aber: „Dafür mähe ich nicht den Rasen oder stelle mich an den Grill.“

„Der Bachelor“ 2019: Gute Chancen für die Liebe

Mit ihren dunklen Haaren fällt Christina definitiv in das Beuteschema des „Bachelors“. Der 31-Jährige ist seit Anfang 2018 Single und sehnt sich nun nach der ganz großen Liebe. "Ich finde es einfach , wenn da eine Partnerin ist, die auf einen wartet. Diesen Zusatz, den man bekommt, wenn man liebt und diese Liebe auch bekommt, das Gefühl ist so schön“, verrät er gegenüber „ “.