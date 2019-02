Bachelor 2019: Enthüllt! Ist SIE die Gewinnerin?

Heute Abend kämpfen die verbliebenen Ladys wieder um das Herz von "Bachelor" . Doch eine hat eindeutig die besten Karten: Kandidatin Jennifer Lange. Für ihren Sieg spricht so einiges...

Hat RTL die Siegerin bereits entlarvt?

Denn bereits in der ersten Folge wurde ein kleiner Ausschnitt aus der letzten Nacht der Rosen gezeigt. "Mit dir hat die Reise angefangen. Das ganze verrückte Abenteuer", sagt er darin zu seiner Auserwählten. Spricht er damit Jenny an? Immerhin hatten die beiden das erste Date der Staffel UND den ersten Kuss!

Jenny ist genau Andrejs Typ

Während Andrej die anderen Kandidatinnen erstmal besser kennenlernen musste, war er von Jenny sofort hin und weg. "Du bist so hübsch. Wenn ich dich weiter ansehe, dann ist es vorbei", schwärmte er beim ersten Date. Und weiter: "Dass das so intensiv ist, hätte ich mir niemals im Leben vorgestellt. Wenn du mal wirklich darüber nachdenkst, wie viele Momente du hattest... auch wir jetzt. Und es fühlt sich trotzdem so an, als würde ich dich schon extrem lange kennen." Im Einzelinterview setzte er sogar noch einen drauf. "Da muss man jetzt nicht viel drum herumreden, sie ist jetzt ganz oben auf meiner Liste! Mir geht es sehr gut, das ist auch schon lange her, dass ich so eine Nähe gespürt habe", gestand er.

Außerdem passt Jenny perfekt in sein Beuteschema. Sie ist sportlich, schlank - und brünett. Genau wie Andrejs Ex-Freundinnen. Ob sich Andrej am Ende wirklich für Jenny entscheidet? Das wird sich wohl erst im großen Finale am 27. Februar zeigen...