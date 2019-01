Bachelor 2019: Fake-Skandal! Steht die Gewinnerin längst fest?

Ab dem 2. Januar ( , um 20.15 Uhr) geht es los: 20 liebeshungrige Single-Frauen kämpfen dann wieder um die Gunst des neuen Bachelors. Gedreht wurde die neueste-Staffel in Mexiko, und die meisten Folgen der Show sind bereits aufgezeichnet. Eine der Damen sticht dabei sofort ins Auge: Miss Norddeutschland Christina Graß. Sie gleicht Andrejs Ex-Freundin, Model Pauline Suchanek (31), nicht nur bis aufs Haar. Sie ist auch der gleiche Typ wie seine andere Ex-Freundin, Maria Ishutova (29). Die beiden haben sogar den gleichen Job, beide nehmen an Miss-Wahlen teil. Maria ist unter anderem Vize-Miss-Germany 2009.

Andrej Mangold steht auf Brünette

Dass Christina in Andrejs Beuteschema fällt, gab der 31-Jährige auch jüngst in einem Interview zu: „Mein Typ Frau ist eigentlich dunkelhaarig“, schwärmte er. „Und auch vom dunkleren Hauttyp. Und die Augen. Ich stehe eigentlich auf den dunklen Typ Frau.“

Bachelor 2019: Das sind die 20 Kandidatinnen!

Gute Chancen also für Christina. Und das ist längst nicht alles, was sie und Andrej verbindet. Beide leben auch in Hannover und könnten sich dort das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen sein. Haben sie sich vielleicht sogar für das Liebesspiel vor laufenden RTL-Kameras verabredet? Unklar.

Steht die Bachelor-Gewinnerin schon fest?

Fest steht: Laut "Closer"-Informationen hat die gelernte Pharmareferentin die Nase vorn. Zudem kennt sie sich im Medien-Business sehr gut aus. So spielte Christina unter anderem in der Krankenhaus-Soap „Schwestern“ auf RTL II mit. Sie nimmt seit Längerem an Castings teil und verrät: „Es ist mein großer Traum, Schauspielerin zu werden.“ Dafür hat die 30-Jährige sogar schon einen Manager: Ricky Pinto Fernandes – er vertritt unter anderem auch Ex-Bachelor (37). Der Manager gibt sich ganz begeistert: „Christina ist ein Naturtalent, Schauspielunterricht braucht sie nicht!“

Wie schön: So würden die Zuschauer nichts von dem Schwindel merken. Und auch Bachelor Andrej hat -Erfahrung. Mit Freunden brachte er Kaugummi in verrückten Geschmacksrichtungen auf den Markt – und präsentierte es in der -Show „Die Höhle der Löwen“. Bei so vielen Gemeinsamkeiten sieht es ganz danach aus, als wären die Würfel schon längst gefallen.