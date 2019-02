Bachelor 2019: Heftige Vorwürfe gegen Eva

Andrej Mangold und Eva verstehen sich scheinbar sehr gut. Bei „ “ knistert es immer wieder auffällig zwischen ihnen. Sie werfen sich vielsagende Blicke zu und berühren sich leicht. Allerdings scheinen die anderen Kandidatinnen nicht sonderlich von der Flugbegleiterin begeistert zu sein!

Heftige Vorwürfe gegen Bachelor-Eva

Die Bachelor-Mädels zweifeln stark an Evas Absichten. Besonders Cecilia Asoro ist nicht gut auf die 26-Jährige zu sprechen. Bei „Der Bachelor – Jetzt reden die Frauen“ feuerte sie: "Die Frau ist so eine unloyale Person. Sie ist falsch, sie spielt ein Spiel, ich weiß nicht, was es ist [...]. Wie sie da dargestellt ist, ist noch gut, weil die ist echt...die ist echt eine falsche Person!" Sie würde über Leichen gehen, um das zu bekommen, was sie will.

Es ist keine Überraschung, dass Cecilia auch nach ihrem Bachelor-Aus kein Fan von Eva ist. Schon in der fünften Episode der Kuppel-Show sagte sie ihr ins Gesicht, dass sie sie nicht leiden kann.