„ “ geht in die nächste Runde! Ab dem 2. Januar 2019 kämpfen 20 Single-Frauen um das Herz von . Unter ihnen ist auch Lara Helmrich. Obwohl der attraktive Junggeselle zugegeben hat, dunkelhaarige Frauen zu bevorzugen, gibt die blond gefärbte Lara nicht auf. "Mein Typ Frau ist eigentlich dunkelhaarig. Und auch vom dunkleren Hauttyp. Und die Augen. Ich stehe eigentlich auf den dunklen Typ Frau", erklärte er erst kürzlich. Doch das scheint die Kandidatin nicht zu stören. "Ich bin nicht wie der Durchschnitt“, stellt sie gegenüber „ “ klar. Eine klare Kampfansage!

„Bachelor“-Kandidatin Lara Helmrich bezeichnet sich als verrückt

Wer gut aufgepasst hat, für den dürfte Lara Helmrich übrigens keine Unbekannte sein. 2012 nahm die Kellnerin an der -Casting-Show „ “ teil. Kurz vor dem Finale war allerdings Schluss für die damals 20-Jährige. Trotzdem modelt sie heute noch ab und zu. In ihrer Freizeit ist sie gerne auf Festivals unterwegs, auf denen sie ausgelassen den „Shuffle-Dance“ tanzt. "Ich probiere alles aus. Ich bin nicht normal. Ich habe einen Dachschaden“, sagt die 27-Jährige über sich selbst.

Sie ist seit drei Jahren Single

Lara arbeitete einige Zeit bei einer großen Fluggesellschaft. Inzwischen kellnert sie in einem kleinen Berliner Café und modelt hin und wieder. Seit drei Jahren ist sie als Single unterwegs. Kein Wunder also, dass sich der Festival-Fan endlich einen Mann wünscht, mit dem sie tanzen, kuscheln und Spaß haben kann! Bald wird sich zeigen, ob Andrej ihr Mr. Right ist!

Andrej Mangold wünscht sich Geborgenheit

Andrej Mangold hat bei „Guten Morgen Deutschland“ bereits verraten, was er sich von seiner zukünftigen Liebsten erhofft. "Die Frau muss liebevoll sein, die muss mir einfach Wärme geben. Ich muss mich wohl mit ihr fühlen, ich muss mit ihr lachen können“, erklärte der 31-Jährige. Mit Lara Helmrich könnte er sicherlich oft lachen, denn die blonde Schönheit weiß, wie man für Spaß sorgt!