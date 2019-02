Reddit this

Große Show statt großer Liebe! Kandidatin Stefanie Gebhardt ist offenbar viel mehr an ihrer -Karriere interessiert als an Rosenkavalier Andrej Mangol… Wie es aussieht, war Steffi wohl nicht beim „Bachelor“, um eine „Very Important Person“ für ihr Leben zu finden – sondern um selbst ein VIP zu werden!

Klar, vor den Kameras wurde geknutscht, gekuschelt und geheult. Und auch von großen Gefühlen erzählt. Nicht zu vergessen Steffis Tränen-Drama nach ihrem Rauswurf letzte Woche. „Andrejs Worte haben letztendlich nicht mit seinen Taten übereingestimmt. Das hat mich zutiefst verletzt“, jammerte die 32-Jährige.

Hat Steffi Andrej Mangold nur etwas vorgemacht?

Doch in Wirklichkeit scheint wohl eher Steffi die Show ihres Lebens abgezogen zu haben. Die Düsseldorferin wirkt geradezu besessen davon, selbst ein TV-Star zu werden: Ihre beste Freundin Stephany Kahl ist Schauspielerin und Moderatorin – und hat dementsprechend hilfreiche Kontakte ins TV-Business. Sicher kein Zufall, dass Steffi mit ihr Tisch und sogar das Bett teilt!

Zudem lässt Steffi sich mittlerweile sogar durch eine Künstleragentur vertreten, die sich normalerweise um die Angelegenheiten von Profis wie oder Peer Kusmagk kümmert. Da passt es ins Bild, dass die „Bachelor“-Teilnahme nicht der erste TV-Auftritt der Single-Lady war: Im letzten Jahr nahm Steffi schon am (mittlerweile abgesetzten) Kuppel-Format „Game of Clones“ auf II teil. Wahrscheinlich wäre Steffis Interesse an Bachelor Andrej ebenfalls mit der letzten Klappe beendet gewesen…