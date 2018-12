Bachelor 2019: Mega-News! So etwas gab es noch NIE!

Am 02. Januar ist es wieder soweit! geht in die nächste Runde und sucht nach der Frau fürs Leben. Diesmal hat Andrej Mangold die Qual der Wahl, sich für die Richtige zu entscheiden. Doch nicht nur der Bachelor kommt in der diesjährigen Staffel zu Wort, auch seine Ladys haben erstmals die Möglichkeit, dass Rede-Zepter in die Hand zu nehmen...

Nadine Klein: Was läuft zwischen ihr und Bachelor Andrej Mangold?

Die Bachelor-Kandidatinnen bekommen eigene Show

Wie nun auf dem offiziellen Bachelor-" "-Account verkündet wurde, sollen in dieser Staffel die Rosen-Ladys nicht nur in der Show zu sehen sein, sondern auch in ihrer eigenen Sendung die Möglichkeit haben, sich zu Wort zu melden. So heißt es durch " ": "Eine absolute Rosen-Neuheit: Ab dem 02. Januar gibt es im Anschluss an jede Bachelor-Folge exklusiv bei ' Now' die neue Show 'Der Bachelor - Jetzt reden die Frauen' zu sehen." Das so eine MEGA nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

Die Bachelor-Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post deutlich wird, können alle Bachelor-Fans den Start der neuen Show schon jetzt kaum abwarten. So kommentieren sie: "Das kann ja nur geil werden" sowie "Da komme ich dann aber aus dem Lachen nicht mehr raus". Moderiert wird der ganze Spaß von "RTL"-Kult-Moderatorin . Wir freuen uns schon jetzt!