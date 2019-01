Bachelor 2019: Neuzugang Sina lüftet ein großes Geheimnis!

Eigentlich wollte Bachelor nur ein gemütliches Einzeldate mit Kandidatin Eva genießen - doch das wurde böse gecrasht! Die schöne Blondine Sina Raffert gesellt sich urplötzlich dazu. Doch was dann kommt, hat wirklich keiner erwartet.

Sina Raffert bekommt eine Abfuhr vom Bachelor

Sina Raffert kommt und muss gleich wieder gehen. Nicht aus der Show, aber Andrej findet es einfcah unmögloch beim Date gestört zu werden und begleitet sie ins Haus, um sich wieder der Zweisamkeit mit Eva zu widmen. Autsch. Wie Sina mit der Abfuhr umgeht? "Ach, ich sehe das alles mit Humor. Mein Spruch ist immer: Alles kommt, wie es kommen soll", verrät sie lachend im Gespräch mit inTouch Online.

Doch hat sie überhaupt eine Chance bei dem Junggesellen? Eigentlich scheint der ja eher auf Brünette zu stehen! "Ich hoffe ja, dass ich ihn mit meiner positiven Art und der gemeinsamen Leidenschaft für Sport begeistern kann", so Sina weiter. Und sie gibt zu: "Die anderen Mädels haben meiner Meinung nach schon einen kleinen Vorsprung..." Einfach deswegen, weil sie schon länger dabei sind.

Bachelor 2019: Zoff unter den Mädels?

Es ist sicher nicht einfach als Neue in eine Gruppe voller Mädels zu kommen. Doch Sina Raffert kommt gut mit allen aus. "Klar schwimmt man nicht mit allen Mädels auf der gleichen Welle. Aber durch meinen Sport und meine Arbeit habe ich auch mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun. Es ist eigentlich echt selten, dass ich mit jemandem so gar nicht klar komme", erklärt sie offen. und auch von einem Zickenkrieg will sie nichts wissen.

Andrej Mangold: Knallharte Abrechnung mit dem Bachelor 2019

Privat musste sie schon vorher eine ganz andere Frau von ihrer Teilnahme überzeugen: Ihre Zwillingsschwester Kim. "Die war anfangs nicht so begeistert. Aber sie unterstützt mich natürlich in allem, was ich so vorhabe", gesteht die sportliche Blondine.

Sina Raffert: Süßes Geheimnis!

Und zum Schluss verrät Sina Raffert auch noch ein süßes Geheimnis. Die Lehramtstudentin hat nämlich einen großen Traum: "Es ist schon lange ein Traum von mir, mit meiner Zwillingsschwester die Ratiopharm- Werbung zu machen. Ich find die sooo cool..."

Vielleicht geht ja dieser raum nach dem Bachelor in Erfüllung...