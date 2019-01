Bachelor 2019: Sie ist die Gewinnerin

Der Zickenkrieg ist eröffnet! 20 Frauen wollten das Herz von erobern. 10 Damen mussten die Show bereits verlassen. Eine Dame sticht jedoch bereits jetzt hervor...

Christina erhielt die schnellste Rose der "Bachelor"-Geschichte

Christian Graß begeisterte „Bachelor“ Andrej von Anfang an. Als die 30-Jährige aus der Limousine stieg, sang sie ihm gleich ein Ständchen. Als sie dann auch noch rausfanden, dass beide aus Hannover kommen, war das Eis endgültig gebrochen. Andrej überreichte Christina die erste Rose der Staffel. So schnell bekam vor ihr noch keine ein Ticket in die nächste Runde. Christina konnte ihr Glück kaum fassen. "Oh, Gott. Ich heule gleich", sagte sie sichtlich gerührt.

Bachelor 2019: Baby-Hammer!

Christina ist voll Andrejs Typ

Schon jetzt wird Christina als heiße Favoritin gehandelt. Den beide haben noch eine weitere Gemeinsamkeit. Sie stehen beide auf Sport. Sie reitet seit 22 Jahren leidenschaftlich, er ist ehemaliger Profi-Basketballspieler. Außerdem passt die Pharmareferentin genau in Andrejs Beuteschema. Seine beiden Ex-Freundinnen waren ebenfalls brünett und arbeiten als Model. 2017 wurde Christina zur Miss Norddeutschland gewählt. Auch Andrejs Ex-Freundin Maria Ishutova nahm regelmäßig an Misswahlen teil.

Andrej Mangold: Dieses Model ist die Ex-Freundin des Bachelor 2019!

Auch sonst läuft es für Christina beruflich rund. In der RTL2-Soap „Schwestern – Volle Dosis Liebe“ spielt sie die Ärztin Dr. Larissa Saller. Außerdem hat sie die meisten -Follower (ca. 20.000) von den Kandidatinnen - und ist gern gebuchtes Werbegesicht. U.a. wirbt sie für die Uhrenfirma Daniel Wellington.

Wird Christina das Herz von Andrej erobern?

Jetzt fehlt nur noch der richtige Mann in ihrem Leben. "Ich hab‘s mit meinen 30 Jahren immer noch nicht hinbekommen, meinen Mr. Right zu finden. Da sollte man auch bereit sein, andere Wege zu gehen", erklärte sie vor ihrer Teilnahme gegenüber der "BILD"-Zeitung. Seit einem Jahr ist Christina Single. "Das kann ich mir nur so erklären: Ich bin immer sehr ehrlich und direkt und äußere meine eigene Meinung, so etwas kann auf Männer natürlich einschüchternd wirken." Ob sich Andrej am Ende wirklich für sie entscheidet? Es bleibt spannend...