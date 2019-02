Reddit this

Das Finale vom Bachelor 2019 läuft eigentlich erst heute im . Doch bei TV Now kann man jetzt schon sehen, wer die letzte Rose von bekommt. Und es ist...

Bachelor 2019: Liebes-Lüge enthüllt! Fiese Klatsche für Andrej Mangold

Bachelor 2019: Sie ist die Gewinnerin!

Bei der letzten Nacht der Rosen ging es auch in dieser Staffel wieder richtig emotional zu. Die beiden Frauen Evanthia Benetatou und Jennifer Lange kämpften sich von Folge zu Folge immer mehr in das Herz des Bachelors. Doch welche konnte es am Ende ganz für sich entscheiden.

Andrej Magold ist sichtlich gerührt, als er den beiden Ladys ein letztes Mal gegenüber steht. Aber wer ist seine Gewinnerin des Herzens?

Viele haben es schon geahnt: Es ist tatsächlich Jenny, die die letzte heißbegehrte Rose in den Händen halten kann. Sie ist die Gewinnerin vom Bachelor 2019. "Ich bin auf der Suche nach einer Frau, in die ich mich aus tiefstem Herzen verliebt habe und das bist du", flüstert der Basketball-Profi seiner Auserwählten zu.

Ob Jenny die Rose auch annimmt? Ihre Antwort ist ganz deutlich: Sie fällt Andrej strahlend um den Hals und küsst ihn leidenschaftlich.

Sind Andrej und Jenny noch ein Paar?

Jenny ist also die glückliche Gewinnerin. Doch eine Frage liegt den Fans fast noch mehr auf der Zunge: Sind Andrej und seine Liebste auch wirklich ein Paar? Oder gehen sie längst getrennte Wege? Auf der Couch bei gibt es ein Wiedersehen der Turteltauben in aller Öffentlichkeit. Und ja: Sie sind tatsächlich ein Paar.

Schon nach dem Finale haben sie sich immer wieder heimlich getroffen und Zeit miteinander verbracht. So konnten sie sich noch besser kennenlernen. Jetzt können sie ihre Liebe auch ganz öffentlich ausleben...

Der Bachelor, Mittwoch, 27. Februar, 20.15 Uhr, RTL