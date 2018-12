Bachelor 2019: Wird ER der neue Rosenkavalier?

Reddit this

Am 2. Januar startet endlich die neue Staffel von "Der Bachelor". Ein Insider plauderte jetzt aus, wer nächstes Jahr die Rosen verteilen soll...

In knapp einem Monat heißt es wieder "Willst du diese Rose annehmen?". 20 aufgetakelte Ladies kämpfen um das Herz des Junggesellen. Zum ersten Mal wird die Show in Mexiko aufgezeichnet. Doch wer tritt in die Fußstapfen von ?

Bachelor 2019: Andrej Mangold ist schon ein Star!

Andrej Mangold ist Profi-Basketballer

Laut "trèsCLICK" soll niemand Geringeres als Profi-Basketballer nächstes Jahr auf Frauenfang gehen. Auf ist der 31-jährige Hannoveraner schon ein kleiner Star. Mit seinem Waschbrettbauch, Mega-Muckis und Zahnpastalächeln begeistert er mittlerweile über 36.000 Follower. Die Quelle bezeichnet Andrej als "ganz coolen und witzigen Typ mit riesigem Ego, der bei Frauen schon mal den Macho raushängen lassen kann."

Bachelor: Verlobungs-Hammer bei Nik Schröder und Jessica Neufeld

Andrej war schon bei "Die Höhle der Löwen"

Auch -Erfahrung hat der Sportler bereits. In „Die Höhle der Löwen“ stellte er mit Til Schweigers Neffen Marcel Graf seine eigene Kaugummi-Marke "Das Kaugummi" vor. Zwar sicherte er sich in der Show einen Deal mit , doch der platzte kurz nach der Show. Ob er bei " " mehr Glück hat? Das wird sich Anfang Januar zeigen...