Bachelor 2020: Enthüllt! SIE soll die Gewinnerin sein

Eigentlich ist es noch ein paar Wochen hin, bis -Junggeselle bei „Der Bachelor“ am 4. März seine letzte Rose verteilt. Doch schon jetzt wird gemunkelt, der 30-Jährige könnte sich längst entschieden haben. Und zwar für Kandidatin Denise-Jessica König (26). Die Tennis-Trainerin stammt nämlich wie er aus München, hat sogar am selben Tag Geburtstag und bekam nicht nur gleich zu Beginn eine der heiß begehrten Vorab-Rosen, mit der Sebastian sie direkt in die nächste Runde schickte, sondern auch ein Einzeldate.

Steht die Bachelor-Gewinnerin fest?

Nur ein Zufall? Klingt nicht gerade danach! Passen würde es auf jeden Fall: Immerhin ist Denise-Jessica genau wie er Leistungssportlerin, und die beiden kennen sich sogar schon von früher. „Mit ihr kann ich mir mehr vorstellen“, schwärmte Sebastian außerdem schon in der zweiten Sendung. Da scheinen die anderen Kandidatinnen ja wohl kaum eine Chance zu haben...

