Bachelor 2021: Corona-Drama am Set!

Was war passiert? Ein Mitarbeiter der Produktion wurde positiv auf Corona getestet. Da die fünf Kandidatinnen Kim-Denise Lang, Denise Hersing, Linda-Caroline Nobat, Jacqueline Bikmaz und Debora Goulart Kontakt mit der Person hatten, mussten sie in Quarantäne. Erst nach weiteren Tests und der Zustimmung des Gesundheitsamts durften sie wieder am Dreh teilnehmen. Wenig später konnten alle wieder aufatmen. Keine der Damen hatte sich mit Covid-19 angesteckt.