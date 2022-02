Bachelor 2022: Fake-Skandal? Diese Szene sollte niemand sehen!

Zwischen Dominik Stuckmann und Emily scheint es heftig zu knistern - die beiden werfen sich intime Blicke zu und kommen sich näher. Die Fans warten auf den ersten Kuss - doch dann scheint RTL nachzuhelfen. Denn bei TikTok ist ein Zuschauer-Video laut der "Bild"-Zeitung aufgetaucht, wo das Wort "Küssen" im Hintergrund zu hören ist. War das also alles nur Fake? Ganz klar: Nein! Zwar war tatsächlich eine Stimmt aus dem Off zu hören, denn es handelte sich dabei um einen Song mit dem Wort "Prism" - das klang zunächst so wie das deutsche Wort "Küssen", wo Dominik Stuckmann und Emily im nächsten Moment sich tatsächlich näher kommen.

