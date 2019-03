Bachelor Andrej: "Es war eher eine körperliche Anziehung"

Was lief da zwischen und Bachelor-Finalistin Eva?

Nachdem der -Rosenkavalier sein Herz an Jennifer Lange vergab und Konkurrentin Eva das Feld räumen musste, spricht sich Andrej jetzt über seine Gefühle zu der Zweitplatzierten aus.

"Starke, körperliche Anziehung": Das sagt Bachelor Andrej über Eva

Im Gespräch mit " Movie" erklärte der 32-Jährige, dass ihm seine Entscheidung über die letzte Rose nicht leicht gefallen sei, da er auch in Bezug auf Eva Gefühle hatte:

"Ich habe wirklich eine starke, körperliche Anziehung zu ihr gespürt. Sie hat sich während der Reise auch immer mehr geöffnet, aber ich habe jetzt im Nachhinein auch gesehen, dass die Entscheidung [gegen sie] vollkommen richtig war. Sie hat sich häufiger selbst widersprochen und mir nach dem Mund geredet. Ich habe mich richtig entschieden!", so der RTL-Bachelor.

Letztendlich hätte die Chemie zwischen Eva und ihm jedoch auf Hormonen gefußt:

"Es war eher eine körperliche Anziehung, definitiv."

Aussagen, die für so manchen Bachelor-Fan neuen Schwung in die Gerüchteküche bringen dürften, so hatte Kandidatin Eva noch vor Kurzem mit Andeutungen über eine gemeinsame Nacht in den Dream Dates für Spekulationen gesorgt...