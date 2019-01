Bachelor Andrej Mangold: Bittere Liebes-Flaute!

Er beschreibt sich selbst als „offen, liebevoll und romantisch!“. Andrej Mangold (31) scheint ja ein echter Volltreffer zu sein! Aber findet der neue Bachelor in der gleichnamigen Sendung wirklich seine Traumfrau – oder geht er leer aus?

Andrej Mangold: Trauriger Betrugs-Skandal beim Bachelor!

Bachelor 2019: Bleibt Andrej Mangold Single?

Denn nicht alle Kandidatinnen scheinen es mit ihm ernst zu meinen. Karriere machen, das wollen sie! Die eine war schon Teilnehmerin bei GNTM oder hatte kleinere Schauspiel-Rollen, die andere zog im blank. Da kommt die Aufmerksamkeit durchs Fernsehen ja gerade recht, um die eigene Bekanntheit zu steigern! Kann Andrej die Liebes-Lügnerinnen enttarnen? „Ich glaube, dass ich eine relativ gute Menschenkenntnis habe“, beteuert er im SchöWo-Interview. Wenn er sich da mal nicht täuscht…

Andrej Mangold ist Perfektionist

Doch das ist nicht das einzige Problem, was die Suche nach der Richtigen für ihn beschwerlich macht. Andrej gibt zu: „Ich bin ein bisschen perfektionistisch veranlagt!“ Ist ihm also eine der Single-Ladys überhaupt gut genug? Noch ein Laster des Rosenkavaliers: „Ich will immer, dass alles so läuft, wie ich es gerne möchte!“ Aber welche Frau will immer nach seiner Pfeife tanzen? Und dann ist da noch seine Karriere als Basketball-Profi: Der Sportler ist oft unterwegs. Gut möglich, dass er nach der Show wieder einen Vertrag im Ausland unterschreibt. Eine Fernbeziehung wäre dann vorprogrammiert! Ob eine junge Liebe das aushält?