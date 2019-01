Bachelor Andrej Mangold: Erster Sex mit DIESER Kandidatin?

Reddit this

Heute Abend geht es heiß her bei "Der Bachelor"! Andrej Mangold verbringt die erste gemeinsame Nacht mit einer Kandidatin...

Von Andrej Mangolds anfänglicher Zurückhaltung ist nichts mehr übrig! Nachdem Jenny in der vierten Woche den ersten Kuss absahnte, geht der Rosenkavalier in der heutigen Folge in die Vollen.

Stefanie bekommt den zweiten Kuss

Stefanie darf sich diese Woche über ein Einzeldate freuen. "Komm, wir machen einen Ausflug. Ich zeige dir eine andere Ecke Mexikos", sagt Andrej vielsagend. Für die beiden geht’s ins mexikanische La Paz. Es folgt eine romantische Bootsfahrt, schnorcheln mit Seelöwen und ein Candle-Light-Dinner. Klar, dass es bei so viel Romantik zum Kuss kommt.

Doch dabei bleibt es nicht! Andrej lädt Steffi ein, auch die Nacht bei ihm zu verbringen. Ob die beiden wohl noch einen Schritt weiter gehen?

Bachelor-Stefanie: Schock für Andrej! Ist sie längst vergeben?

Jenny tobt vor Eifersucht

Besonders Steffis Konkurrentin Jenny ist die gemeinsame Nacht ein Dorn im Augen. "Kann man sich ja schon denken was passiert", ätzt sie. Die 25-Jährige versucht bei der Nacht der Rosen alles, um Andrej von sich zu überzeugen. Ob ihr das gelingt?

Mehr dazu heute Abend um 20:15 Uhr bei .