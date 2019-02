Oh no! Wie es scheint, hat eine Bachelor-Kandidatin bereits ihr Jawort geben. Das Traurige dabei: Der Bräutigam ist nicht Bachelor Andrej…

Bachelor 2019: Ausstiegs-Drama um Favoritin Jenny!

Falsches Spiel mit Andrej Mangold?

Ein zartes cremeweißes Spitzenkleid schmiegt sich um ihren Körper, sie strahlt über das ganze Gesicht. Im Hintergrund Meer, Strand und Palmen. Kurz: Romantik pur! Nur eines macht einen an diesen Fotos stutzig: Die Frau auf dem Bild kämpft eigentlich gerade um das Herz von Bachelor … Seit mittlerweile fünf Wochen buhlt Stefanie Gebhardt mit ihren Konkurrentinnen um den einsamen Profi-Sportler, durfte sich bereits über romantische Einzeldates, heiße Küsse und sogar ein Übernachtungsdate freuen! Immer wieder schmachtete sie den 32-jährigen Basketballer verknallt an und sprach sogar von Seelenverwandtschaft! „Dass wir dieselben Werte leben, konnten wir ja schon bei unserem ersten kurzen Kennenlernen feststellen. Die Chemie zwischen Andrej und mir stimmt“, säuselte sie. Jetzt stellt sich die Frage: Ist diese Verliebtheit nur gespielt?

Hat Bachelor Andrej Mangold noch eine Chance?

Fest steht: In Sachen Hochzeit darf Andrej erst mal aufatmen. Denn bei genauerem Hinsehen wird klar: Steffi erlaubt sich einen Scherz – und spielt hier lediglich die Braut auf der Feier eines befreundeten Männer-Pärchens! Entwarnung gibt es dennoch nicht: Tatsächlich scheint sich Kandidatin Stefanie geradezu in ihren Hochzeitswunsch verbissen zu haben! „Wer will mich hier auf Ibiza heiraten? Freiwillige vor!“, schreibt die 32-Jährige unter das besagte Foto auf . Und setzt sogar noch den leicht verzweifelten Hashtag „#hochzeitswahn“ dazu … Nimmt man ihr sofort ab!

Bachelor Kandidatin Stefanie ist auf Männersuche

Dafür spricht auch Stefanies bisherige, extrem öffentliche Männersuche: Kurz vor ihrer „Bachelor“-Teilnahme hat sie schon bei dem (mittlerweile abgesetzten) Kuppel-Format „Game of Clones“ auf II mitgemacht. Auch dort hat sie mit schmachtenden Blicken um den männlichen Hauptpreis gekämpft – in diesem Fall den Personal Trainer Patrick Hake (31). Bachelor Andrej sollte also besser wachsam sein: Ob am Ende er oder irgendein anderer Mann Stefanie vor den Altar schleppt, scheint ihr selbst nämlich ziemlich egal zu sein …