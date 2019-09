„Bachelor“-Andrej Mangold lüftet sein Liebesgeheimnis

Reddit this

Foto: Photo by Hannes Magerstaedt/Getty Images

Im Interview mit „okmag.de“ gerät ins Schwärmen über seine Herzensdame und verrät, dass es noch keinen richtigen Streit zwischen den beiden gab:

„Wir sind beide ein Freund offener und ehrlicher Worte und wenn uns etwas stört, dann sprechen wir das direkt an. Wir kennen uns mittlerweile schon so gut, dass wir merken, wenn es dem anderen nicht so gut geht.“

Andrej Mangold & Jenny Lange: Süße Beichte nach 6 Monaten!

„Bachelor“-Andrej Mangold: Der Schlüssel ist Kommunikation

„Ich glaube wirklich, Kommunikation. Ich glaube, in vielen Beziehungen scheitert es an Kommunikation, weil Leute sich zu sehr mit sich beschäftigen, vor allem, wenn es nicht gut läuft. Man sollte seinen Partner als besten Freund haben und mit ihm alles teilen“, schildert der 32-Jährige.

Das die beiden sehr glücklich miteinander sind, beweisen sie auch regelmäßig mit zuckersüßen Posts auf . Anfang August spekulierten die Fans des „Bachelor“-Paares sogar über eine mögliche Schwangerschaft.

Auf einem Foto legte der Basketballer seine Hand schützend auf den Bauch seiner Freundin und schrieb dazu: „Es ist so ein schönes Gefühl, jemanden an seiner Seite zu haben, der genauso tickt, wie man selbst. Abenteuerlustig und gemeinsam lachen können, sind nur zwei der schönen Dinge, die uns verbindet! Ich bin so froh, dass das Schicksal uns zusammengeführt hat, und freue mich unglaublich auf die weiteren aufregenden Zeiten mit dir.“