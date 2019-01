Reddit this

Wer bekommt den ersten Kuss vom Bachelor? Diese Frage stellen sich Fans jedes Jahr, in jeder Staffel. Und auch macht da keine Ausnahme. Welche Frau bekommt den ersten Kuss?

Bachelor Andrej Mangold: Sie bekommt den ersten Kuss

Die Glückliche, die einen Kuss von Bachelor Andrej Mangold bekommt, ist die 25-jährige Jennifer Lange. Die mit den kurzen Haaren hängt sich seit dem ersten Einzeldate mit dem Junggesellen an ihn ran. Ob auf dem Schiff, im Wasser oder in der Villa - sie hängt an Andrej wie ein Magnet. Doch das macht sich offenbar bezahlt!

In der Vorschau für die vierte Folge vom Bachelor kommt es nämlich zu einem romantischen Kuss zwischen Jenni und Andrej.

Bekommt Jenni die letzte Rose?

Hat Jenni mit dem Kuss auch echte Chancen die Staffel vom Bachelor 2019 zu gewinnen? Fakt ist: Die Chemie zwischen den beiden scheint zu stimmen. Jenni und Andrej sind auf einer Wellenlänge. Aber: Zeitweise ist sie im doch etwas zu anhänglich. Und es gibt schließlich auch immer noch 12 weitere Ladies, die um sein Herz buhlen. Da muss sich die Bremerin trotz Kuss ranhalten...