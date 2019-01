Reddit this

Bachelor Andrej Mangold: Skandal um seine Ex

Bachelor Andrej Mangold verteilt die heißbegehrten Rosen an die Ladys. Doch schon in der ersten Sendung sorgt er mit seiner Ex für einen Skandal!

Er ist der heißeste Jungeselle, den es gerade im gibt: ist " ". Die Ladys reißen sich um ihn, doch haben sie wirklich eine Chance? Oder hängt er doch noch an seiner Ex-Freundin?

Bachelor 2019: Wer ist raus?

Bachelor Andrej Mangold: Drama um seine Ex

Gestern lief die erste Folge von "Der Bachelor" im TV. In diesem Jahr bringt Basketball-Profi und Unternehmer Andrej Mangold die Frauen um den Verstand. Ob die ihn aber wirklich überzeugen können, ist nach der ersten Show fraglich! Denn man stellt sich die Frage: Hängt der 31-Jährige noch an seiner Ex?

In der ersten Sendung stellten sich dem Junggesellen 20 schöne Frauen vor. Und er? Vergleicht direkt zwei von ihnen mit seinen Ex-Freundinnen! Da wäre zunächt einmal Julia. Andrej viel sofort auf, dass sie das R rollt. Sie erklärt ihm, dass sie polnische Wurzeln hat. Und was macht der Bachelor? Der verkündet grinsend, dass er das ziemlich Interessant findet, weil doch auch seine Ex-Freundin polnische Wurzeln hatte.

Und auch Mariya lässt ihn sofort an seine Ex denken. Denn die trägt den gleichen Namen und hat russiche Wurzeln.

Beim ersten Treffen die Ladys mit seinen Exen vergleichen? Ein absolutes No Go! Oder hängt etwa das Herz von Andrej Mangold noch an seinen Verflossenen?

Der Bachelor und seine Exen

Andrej Mangold wäre jedenfalls nicht der erste, der nach dem Finale statt mit der Gewinnerin, lieber mit seiner Ex anbandelt. So kam zum Beispiel wieder mit seiner Verlossenen zusammen. Und auch und verliebten sich wieder in Exen.

Es wäre also keine Überraschung, wenn auch Andrej die Liebe bei einer Verflossenen findet. Denn wie sagt man so schön: Alte Liebe rostet nicht....