Bachelor Andrej Mangold: Überraschende Enthüllung!

Im Januar ist es wieder soweit! geht wieder auf die Liebes-Suche! Diesmal will sein Liebes-Glück probieren und die Frau fürs Leben finden. Doch wie soll diese eigentlich aussehen?

Erst kürzlich wurde enthüllt, dass Andrej Mangold als neuer Bachelor im nächsten Jahr vor der Kamera stehen wird. Nach seiner Bekanntgabe gab der smarte Junggeselle bereits eine Einblicke in sein Leben und konnte dadurch schon einige Fans für sich gewinnen. Über seine potenzielle Traumfrau sprach Andrej Mangold jedoch noch nicht - bis jetzt.

Andrej Mangold spricht über seine Traumfrau

Wie Andrej Mangold nun berichtet, soll seine perfekte Traumfrau einige Attribute mitbringen. So verrät er gegenüber " ": "Natürlichkeit wäre schön. Klar möchte ich auch eine Frau, die auf sich achtet. Aber ich brauch jetzt keine Partnerin, die morgens schon vor mir aus dem Bett springt und dann direkt geschminkt ist. Das ist nicht meins. Und ich denke einfach, mit einer liebevollen Art und Warmherzigkeit, da fährt sie schon ganz gut." Ebenfalls fügt er hinzu: "Für mich ist Eifersucht ein großes Thema. Ich finde das wird heutzutage immer sehr hoch gehängt. Aber ich glaube, wenn man offen und ehrlich in einer Beziehung kommuniziert, dann spielt die Eifersucht da keine Rolle. Wenn man seinen Partner irgendwie hintergehen möchte, dann kann man das eh tun." Auch sportlich soll sie sein. So erklärt der Bachelor: "Allerdings ist auch klar: Ich bin Sportler, ich bin viel unterwegs. Wenn die Frau sportlich ist, das würde mir schon zu Gute kommen." Ob Andrej zwischen den Rosen-Ladys fündig wird? Wir können gespannt sein.