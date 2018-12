Bachelor Andrej Mangold: Überraschendes Sex-Geständnis!

Reddit this

Bald ist es soweit! "Bachelor" Andrej Mangold sucht im TV nach seiner Traumfrau. Jetzt verriet er, was er über Sex vor der Kamera denkt...

In den vergangenen "Bachelor"-Staffel ging es heiß her! Besonders Daniel Völz ließ nichts anbrennen. Kaum eine Dame blieb ungeküsst. Wird Andrej auch so rangehen wie sein Vorgänger?

Wird es Sex vor der TV-Kamera geben?

"Das ist natürlich ein Thema, über das man sich Gedanken macht. Man weiß, die Kameras sind dabei. Traut man sich da überhaupt, sich zu küssen?", gab er im Interview mit .de zu. "Das wird sehr spannend für mich, aber ich glaube, da muss ich einfach auf mein Bauchgefühl hören. Wenn es sich richtig anfühlt, bei mir und auch bei ihr, dann blendet man die Kameras sicherlich aus." Für ihn sei ein Kuss die logische Konsequenz, wenn die Chemie zwischen ihm und der Frau stimmt.

Doch eines kommt für den Basketballer nicht in Frage: "Sex vor der Kamera, da würde ich schon einen Strich ziehen, das ist glaube ich ein bisschen zu viel. Das will auch keiner sehen."

Andrej träumt von einer liebevollen und warmherzigen Frau

Wie Andrejs Traumfrau sein sollte? "Natürlichkeit wäre schön. Klar möchte ich auch eine Frau, die auf sich achtet. Aber ich brauch jetzt keine Partnerin, die morgens schon vor mir aus dem Bett springt und dann direkt geschminkt ist. Das ist nicht meins. Und ich denke einfach, mit einer liebevollen Art und Warmherzigkeit, da fährt sie schon ganz gut", erklärte er.



"Für mich ist Eifersucht ein großes Thema. Ich finde das wird heutzutage immer sehr hoch gehängt. Aber ich glaube, wenn man offen und ehrlich in einer Beziehung kommuniziert, dann spielt die Eifersucht da keine Rolle. Wenn man seinen Partner irgendwie hintergehen möchte, dann kann man das eh tun." Auch sportliche Frauen haben bei ihm gute Chancen.

Ob die Richtige dabei sein wird? Mehr dazu ab dem 2. Januar um 20:15 Uhr bei RTL.