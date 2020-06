"Wer Christian Tews bekommt, hat eine Art Gebrauchtwagen!", so Dennis Uitz in seinem wöchentlichen Rosencheck des Bachelors.

Der "Catch The Millionair"-Star würde, wenn er eine der Frauen wäre genau wie Sudi auf Abstand gehen, denn der Bachelor testet wirklich alle Frauen an, was Dennis ziemlich gegen den Strich geht.