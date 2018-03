Bachelor Daniel Völz: Dreiste Lüge aufgeflogen!

Er knutschte, flirtete und säuselte was das Zeug hielt: Keine Frage, der diesjährige Bachelor war wirklich einer der emsigsten bei der Liebes-Suche. Immer wieder betonte Daniel Völz: In der letzten Nacht der Rosen werde er seiner zukünftigen Freundin gegenüberstehen. Klingt ganz schön überzeugt!

Daniel sprach von Gefühlen, seinem Herz, das verletzt werden könne und erklärte immer wieder, dass er die ganze Sache "sehr ernst nehmen" würde. Doch nun kam heraus: In einem Interview mit einem amerikanischen Magazin erzählt er eine ganz andere Version!

In einem US-Magazin verrät sich Daniel selbst

"Ich habe mir keine zu hohen Erwartungen gemacht", verriet Daniel Völz gegenüber "Your Observer". Bitte was? Das hat er seinen Ladies aber ganz anders verkauft...

Kürzlich kam außerdem heraus, dass Bachelor Daniel nach der Show wohl als Schauspieler durchstarten wolle - so wie sein berühmter Großvater. Vielleicht ging es Daniel Völz also am Ende doch nicht so sehr um die große Liebe wie er gerne tut? Nach dem Finale wird sich ja zeigen, wie viel Show wirklich dabei war...