Bachelor Daniel Völz lüftet das Ex-Freundin Geheimnis!

Bachelor Daniel Völz ist momentan auf der Suche nach der großen Liebe. 18 Kandidatinnen stehen ihm dafür zur Auswahl. Jede von ihnen hat dabei nur ein Ziel: Die neue Freundin von Daniel zu werden. Das Daniel vor Bachelor-Beginn bereits in festen Händen war, ist den meisten Fans bewusst. Doch wer ist die Ex-Freundin des Bachelors und warum ging ihre Beziehung in die Brüche? In einem Interview lüftet Daniel jetzt das Ex-Freundin Geheimnis.

Daniel Völz und seine Ex sind immer noch Freunde

Wie Daniel Völz berichtet, sind er und seine Ex-Freundin gut miteinander befreundet. Auf die Frage, wie das Verhältnis zu seiner Ex ist, erklärt Daniel: "Heute zählt diese Frau immer noch zu meinen guten Freunden. Aber warum ging ihre Beziehung in die Brüche? Daniel verrät: "Wir lebten uns auseinander, was damals sehr schade war, aber vorkommen kann."

Trotz Trennung, scheinen Daniel und seine Verflossene ein gutes Verhältnis zu haben. Aber wie bewertet seine Ex-Freundin Daniels Teilnahme bei "Der Bachelor"?

Das sagt Daniels Ex über "Der Bachelor"

Auch die Tatsache, dass Daniel bei "Der Bachelor" von einer Vielzahl heißer Frauen umzingelt wird, scheint seine Verflossene nicht zu stören. So verrät Daniel, dass seine Ex von seiner neuen Bachelor-Position begeistert ist. Er erklärt: "Ich erzählte ihr auch von meiner Teilnahme beim Bachelor und sie fand das toll."

Klingt nach einem super Verhältnis! Ob Daniel mit seiner zukünftigen Partnerin auch so viel Glück haben wird? Wir können gespannt sein!