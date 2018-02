Bachelor Daniel Völz: Mega Streit mit seiner Gewinnerin

Der Bachelor kuschelt, züngelt und schlawinert sich wie kein anderer vor ihm durch die aktuelle Staffel! Seine Siegerin sieht die Bilder erst jetzt, und sie brechen ihr das Herz...

Noch drei Folgen, dann wissen wir endlich, welcher Kandidatin Bachelor Daniel Völz die letzte Rose gegeben hat. Die Siegerin darf zwar noch nicht verraten werden – aber so viel kann InTouch schon preisgeben: Die Liebe hat die Zeit zwischen Dreharbeiten und Ausstrahlung überstanden! Daniel und seine Auserwählte sind noch ein Paar – bis jetzt.

Zwischen Daniel und seiner Siegerin herrscht dicke Luft

So weit, so romantisch. Nun ziehen allerdings ein paar schwarze Wolken am rosa Liebeshimmel auf. Der Grund: Die Siegerin sieht derzeit zum ersten Mal im Fernsehen, was wirklich zwischen ihrem Daniel und den anderen Kandidatinnen bei den Einzeldates abgegangen ist – und DAS muss sie erst mal verdauen. Mit jeder neuen Folge (mittwochs, 20.15 Uhr, RTL) wird sie Zeuge von Daniels ausgeprägtem Balztrieb: Er kuschelt viel, spult ähnliche Sprüche ab, säuselt Komplimente und knutscht eine nach der anderen. So ganz speziell und auserwählt kann frau sich da nicht gerade fühlen.

InTouch sprach mit Jessica, Svenja und Carina, die neben den anderen Mädels zu den Halbfinalistinnen gehören und durchaus Sieges-Chancen haben. „Man sagt zwar immer, dass man cool damit ist, dass Daniel auch andere Mädels datet. Aber wenn man es dann sieht, ist das was anderes. Das steckt man dann nicht so leicht weg“, sagt Carina. „Im normalen Leben weiß man ja auch, dass der Mann, den man kennenlernt, schon mal etwas mit anderen Frauen hatte. Aber wenn man das selbst sieht und es dann noch während der eigenen Datingphase passiert, ist es schon hart.“

Auch Jessica findet: „In der speziellen Situation ist es schwierig. Schließlich hat Daniel ja auch nicht gerade mit wenig Mädchen rumgeknutscht.“ Und Svenja bringt es treffend auf den Punkt: „Als Gewinnerin ist es so oder so eine schwierige Situation. Man muss wirklich aufpassen, dass die Beziehung am Ende deswegen nicht kaputtgeht.“ Das merkt Daniel wohl auch gerade...

Bachelor 2018: Jetzt rechnen die Kandidatinnen mit Daniel Völz ab

Seine Knutsch-Karawane sorgt für ordentlich Stress

Sechs Frauen in fünf Folgen – diesen Rekord hat Bachelor Daniel ohne Probleme aufgestellt. Doch bei dieser Zahl wird es nicht bleiben! Und genau das sorgt aktuell für hitzige Diskussionen mit seiner späteren Siegerin.