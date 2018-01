Bachelor Daniel Völz packt über sein Single-Leben aus!

Daniel Völz ist momentan der begehrteste Junggeselle im deutschen Fernsehen. Aktuell wollen noch 18 Kandidatinnen das Herz des Bachelors erobern. Ihr Ziel dabei: Eine feste Partnerschaft mit Daniel eingehen. Daniel kann sich glücklich schätzen: Nicht jeder Mann hat die Auswahl, zwischen so viel schönen Frauen. Doch was denkt Daniel über das Thema Partnerschaft? Will er überhaupt eine feste Beziehung eingehen? In einem Interview packt der Bachelor über sein Dasein als Single aus und wie er zum Thema Zweisamkeit steht.

Bachelor 2018: Alle News und Fakten zu Daniel Völz und den Kandidatinnen

Bachelor Daniel Völz: Feste Partnerschaft oder Spaß?

Aktuell ist Daniel Völz als Bachelor damit beschäftigt, seine Liebe fürs Leben zu finden. Jede, der 18 Kandidatinnen, will von Daniel die letzte Rose erhalten. Auch das Thema Hochzeit wurde von einigen Kandidatinnen bereits angeschnitten. Doch wie sieht es bei Daniel aus? Ist er der Typ für eine feste Partnerschaft oder genießt er lieber sein Single-Dasein und ist lediglich auf der Suche nach Spaß?

Daniel Völz: So ging es ihm als Single

Wie Daniel Völz jetzt verrät, habe er in der Vergangenheit die Vorzüge des Single-Lebens definitiv genossen. Allerdings war er damit nicht immer glücklich. So berichtet er: "Ja klar ist man mal auch unglücklich. Single zu sein ist zwar auch schön, gerade weil man einfach seinen eigenen Weg gehen kann, aber für die Ewigkeit ist das nichts." Ebenfalls fügt er hinzu: "Ich bin eher ein gesellschaftlicher Typ als ein Einzelgänger, und hab es viel lieber, wenn ich mich auf eine Person konzentrieren und ihr meine Aufmerksamkeit und Liebe schenken kann. Das heißt aber nicht, dass ich jemanden "brauche", sondern dass ich gerne jemanden hätte."

Daniel scheint momentan also genug vom Single-Dasein zu haben. Ein Glück für alle Bachelor-Kandidatinnen. Ob Daniel bei "Der Bachelor" die große Liebe finden wird? Wir können gespannt sein!