Oha - da ziehen aber ganz schön dicke Gewitterwolken über der Beziehung von Bachelor Daniel Völz (33) und seiner Kristina (24) auf! Mit so einer heftigen Eifersuchts-Szene hat wohl niemand gerechnet!

Bachelor 2018: Hatte Daniel Völz ungeschützten Sex?

Bachelor-Gewinnerin Kristina: Rasend vor Eifersucht!

Für sie sollte es eigentlich rote Rosen regnen. Eigentlich. Denn jetzt ist Bachelor-Gewinnerin Kristina rasend vor Wut - und das auf ihren Rosenkavalier! Der hatte nämlich kürzlich seinen ersten Auftritt in einer Disco in Osnabrück. Und zwar alleine. Im Interview mit "RTL" erklärt er seinen Solo-Gang so: "Das würde heute Abend nicht so ganz passen, letztendlich muss ich auch ein paar Rosen hier verteilen." Ahja. Übersetzt bedeutet das wohl: Wenn er alleine auftritt, stört ihn seine Auserwählte nur. Die vor allem weiblichen Fans freut es natürlich, wenn Kristina nicht dabei ist und erhoffen sich vielleicht die Möglichkeit, bei dem Adonis zu landen. Das weiß Kristina natürlich.

Bachelor Daniel Völz: Er lässt sich betatschen!

Den Immobilienmakler freut's. Der schwelgt in seinem Ruhm, verteilt fleißig Autogramme, macht Selfies und plaudert fröhlich mit den vielen hübschen Damen. Eine Brünette treibt es dabei aber auf die Spitze: Sie streichelt den Arm von Daniel! Sie Szenen werden Kristina gezeigt. Und die ist nicht besonders erfreut über diese Fan-Liebe. "Was macht sie? Sie nimmt ihn an der Hand und streichelt ihn. Äh..." Da fehlen ihr die Worte! Ein paar kann sie aber doch noch finden, und richtet sie indirekt an ihren Liebsten: "Ich finde, er muss selber wissen, wie er sich benimmt. Er ist ein erwachsener Mann, er hat auch eine Freundin. Er ist in einer ernsthaften Beziehung." Bei diesen Aktionen stellt sich nur so langsam die Frage mit wem...