Bachelor Daniel Völz: Unerwartete Dschungelcamp-News!

Daniel Völz ist momentan bei "Der Bachelor" auf der Suche nach seiner Traumfrau. Doch was kommt nach der Kuppel-Show? Das bei "RTL" die Promis von einer Show zur anderen geschleust werden, ist den meisten Fans bekannt. Auch im aktuellen Dschungelcamp wird die "Junggesellen"-Fraktion gleich zwei Mal vertreten. Kattia Vides und David Friedrich waren bereits bei "Der Bachelor" und "Der Bachelorette" zu sehen. Ist somit das Dschungelcamp, auch für Daniel eine Option? Wir haben nachgehakt!

Bachelor Daniel Völz: Überraschende Beziehungs-Beichte!

Daniel Völz bei "Der Bachelor"

Seit vergangener Woche kämpfen die Herzdamen von Daniel, um die letzte Rose des Bachelors. Bisher geht es in der Bachelor-Villa heiß her. Daniel scheint der betrörendste Bachelor aller Zeiten zu sein. Sex-Verbote und allerhand andere Gerüchte beschäftigen die Medien. Doch was kommt nach "Der Bachelor"? Würde Daniel eine Dschungel-Teilnahme in Erwägung ziehen?

Daniel Völz im Dschungelcamp?

Eine Teilnahme von Daniel Völz bei "Das Dschungelcamp", würde viele Bachelor-Fans definitiv freuen. Aber würde auch Daniel das schöne Florida gegen die australische Wildnis tauschen? Auf die Frage, ob Daniel über eine Dschungelcamp Teilnahme nachdenkt, antwortet er: "Keine Ahnung, jetzt freue ich mich erstmal auf das Abenteuer Bachelor. Was danach kommt, wer weiß …" Nach einem eindeutigen "Nein" klingt das jedenfalls nicht. Ob wir Daniel nächstes Jahr im Dschungelcamp begrüßen können, ist also abzuwarten.