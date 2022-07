"Bachelor"-Dominik Stuckmann & Anna: Liebeskrise! Er glaubt nicht mehr an ihre Beziehung

Wie bitte? Ihr Liebster träumt nur, sie geht fremd, und verlangt dennoch von ihr, dass sie Reue zeigt? „Dabei warst du doch gestern noch mit deinen Freunden unterwegs und ich lag allein hier“, wunderte sich Anna. Wer sich auskennt, weiß: Träume geben tiefe Einblicke in die Seele eines Menschen. Alles, was uns im Alltag beschäftigt oder bedrückt, arbeiten wir im Schlaf auf.

"Wer träumt, von seinem Partner betrogen zu werden, dem ist bewusst, dass in der Beziehung etwas schiefläuft und dass man daran arbeiten muss", sagt die bekannte Traumdeuterin Lauri Loewenberg. "In den meisten Fällen steht Fremdgehen für unentdeckte Gefühle wie Unsicherheit, Eifersucht, Verlustängste und Zweifel." Glaubt Dominik etwa nicht mehr an die Liebe seiner Anna? Steckt ihre Beziehung in der Krise?

So harmonisch das "Bachelor"-Paar meist wirkt, gerade Annas Verhalten gibt oft Rätsel auf. Nach sechs Monaten Beziehung sind die Beamtin und der Unternehmer nun in Frankfurt zusammengezogen. Beim Umzug ließ Anna sich jedoch ein Hintertürchen offen: Ihre Bleibe in Hamburg hat sie behalten. Aus Angst, es könnte doch nicht klappen mit Dominik? Spürt er ihre Zweifel? "Viele Menschen träumen von Untreue, bevor sie umziehen oder einen neuen Job anfangen. Der Traum zeigt die Angst vor dem Unbekannten", deutet Lauri Loewenberg. Anna und Dominik gehen den nächsten Schritt in der Liebe – und dieser wühlt Dominik wohl mehr auf, als er wach zugeben mag.