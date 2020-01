Bachelor: Fake-Skandal! Spielt Jessica Fiorini ein falsches Spiel?

Reddit this

Gestern Abend verteilte der neue "Bachelor" endlich seine ersten Rosen. U.a. kämpft Kandidatin Jessica Fiorini um das Herz des Ex-Kickboxers. Doch meint es die Schweizerin wirklich ernst?

Jessica Fiorini nimmt wegen "der Reichweite" teil

Denn Jessica ist kein unbeschriebenes Blatt in der -Branche. Sie nahm 2018 bereits bei " " teil - und hatte dort sogar Sex vor der Kamera. Warum sie jetzt beim "Bachelor" teilnimmt? "Natürlich wär's schön, sich zu verlieben. Aber natürlich ist mir auch bewusst, dass Bachelor eine Reichweite bringt, was ganz ehrlich auch mit ein Grund ist, warum ich hier bin", gab sie in der Sendung zu.

Bachelor Sebastian Preuss: Heftiger Schicksalsschlag!

Sebastian Preuss ist skeptisch

Was wohl Sebastian von den Absichten hält? Zwar reagierte er zunächst positiv, als Jessi ihm von ihrer TV-Vergangenheit erzählte, doch wenig später kamen Zweifel auf. "Da ist jemand schon ziemlich lange auf eine Beziehung aus oder eben auf ziemlich großen Fame", stellte er fest. Ob es zwischen Sebastian und Jessica womöglich trotzdem funkt? Das zeigt sich in den nächsten Wochen...

