Bachelor-Finale: Jetzt rechnet Liz Kaeber ab!

Grund dafür sind die Hater, an die sich Katja Kühne und Angelina Heger schon gewohnt haben dürften. Für Liz Kaeber sind die bösen Kommentare auf Facebook hingegen noch Neuland. Die sensible 22-Jährige nimmt sie sich sehr zu Herzen.

Darum hat sie nun zum Gegenschlag ausgeholt: "Jeder, der meint, etwas äußern zu müssen und nicht zu 100% weiß, ob es der Wahrheit entspricht, sollte es einfach lassen!", erklärte sie.

In einer langen Nachricht rechnet sie mit den Hatern ab, die sich unter anderem an ihren Worten "Daumen drücken" störten. "Live-Ausstrahlung hin oder her, jedem ist doch selbst überlassen, ob er für seine jeweilige Favoritin die Daumen drückt oder nicht."

Aber ihre Nachricht geht nicht nur an die Facebook-Nutzer. Auch in der Offline-Welt musst Liz angeblich in den vergangenen Wochen viel erdulden: "Gerade die Leute aus meiner Heimatstadt hatten den Mund sehr weit offen, leider war es noch nie anders. Genug wurde schon erzählt und nicht mal die Hälfte hat gestimmt!"

Nach den Worten einer gelassenen, verliebten Frau klingt das nicht gerade. Angeblich sollen sie und Oliver Sanne kein Paar sein.