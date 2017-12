‚Bachelor’-Inci: Kommt morgen schon ihr Kind zur Welt?

Mittlerweile schiebt die ehemalige Bachelor-Kandidatin Inci Elena Sencer schon eine richtig große Babykugel vor sich her. Die 24-jährige hat im August bekannt gegeben schwanger zu sein, nun ist sie bereits im neunten Monat. Der errechnete Geburtstermin ihres Babys ist der 18. Dezember. Doch ihr neuster Instagram-Post deutet darauf hin, dass es vielleicht schon früher soweit sein könnte.

Auf dem Bild hat die werdende Mutter ihre Hände liebevoll um ihren Babybauch gelegt, auf dem die Worte „Morgen ist es soweit“ stehen. Was hat das zu bedeuten? Wird das Kind morgen etwa per Kaiserschnitt geholt? Ihre Fans wünschen ihr in den Kommentaren jedenfalls schon mal zahlreich viel Glück bei der Geburt.

Inci jedoch hält sich ansonsten noch bedeckt. Ob morgen wirklich schon die Geburt ihres Babys ansteht oder sie doch auf etwas ganz anderes hinaus will, möchte sie noch nicht verraten. „Lasst euch überraschen, aber mein Schatz und ich verraten morgen mehr dazu“, schreibt sie geheimnisvoll. Es bleibt abzuwarten mit welcher Neuigkeit Inci morgen wirklich überraschen wird.