Bachelor: Ist Anni Burth nach nur einer Folge schon die meist gehasste Kandidatin?

Aktuelle Zielscheibe ist Kandidatin Anni Burth. Mit ihrer Leidenschaft zu Nackellack und perfektem Styling zieht die Blondine den Hass der weiblichen RTL-Zuschauer auf sich. In ihrem Vorstellungsclip flötete Anni in die Kamera: „Mein Äußeres ist mir sehr sehr wichtig, und ich denke nicht, dass das auf gar keinen Fall mit Intelligenz im Widerspruch stehen muss. Ich denke vielmehr, dass ich beide Sachen in einer Person vereine und damit ein bisschen aus dem Rahmen falle. Ich habe zwischen 1300 und 1500 Fläschchen Nagellack. Es macht einen einfach glücklich, wenn die Nagellackfarbe zur Schuhfarbe passt, wenn es glitzert, wenn es funkelt.“