Ohje, arme Carina! Eigentlich galt die hübsche Blondine als geheime Favoriten von Bachelor Daniel Völz. Doch das Blatt hat sich anscheinend gewendet. Der Rosenkavalier soll mittlerweile eine ganz andere Lady im Auge haben. Wie berichtet wird, soll er heute Abend sogar eine Gefühls-Beichte bei dieser Kandidatin ablegen. Bedeutet dies das Aus für Carina?

Bachelor 2018: Böser Betrugs-Verdacht gegen Daniel Völz

Daniel Völz: Steht Carina vor dem Aus?

Es fing alles so gut an, zwischen Bachelor Daniel Völz und Kandidatin Carina. Zwischen den beiden flogen in den letzten Bachelor-Folgen gewaltige Liebes-Funken. Gekrönt wurden ihre Flirts von einem Übernachtungs-Date. Carina durfte dabei bei Daniel über Nacht bleiben. Doch damit scheint jetzt Schluss zu sein. Wie Daniel nun verrät, habe eine andere Kandidatin sein Herz erobert.

Ist sie jetzt Daniels Favoritin?

Heute Abend können sich die Zuschauer auf eine unerwartete Gefühls-Beichte von Bachelor Daniel Völz freuen. Wie Daniel berichtet, habe eine ganz besonders Lady sein Herz gewonnen. Seine Auserwählte: Svenja! Für viele Fans keine Überraschung. Svenja konnte sich bereits bei zwei Einzel-Dates und einer heiße Kuss-Session behaupten.

Ob sie Daniels Gefühle erwidert und was jetzt aus Carina wird? Wir werden es heute Abend um 20:15 bei "RTL" erfahren...