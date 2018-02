Ohje, so hatte sich das Carina sicherlich nicht vorgestellt. Eigentlich galt die Blondine als heimliche Favoritin von Bachelor Daniel Völz. Carina schien dabei einen klaren Liebs-Vorteil gegenüber ihren Kontrahentinnen zu haben. Bis jetzt! In der letzten Zeit musste Carina immer wieder neue Rückschlage verkraften. Dabei konnte ihre Fans beobachten, wie Daniel sein Augenmerk auch auf die anderen Kandidatinnen richtete. Doch damit nicht genug. Zu allem Pech muss Carina nun ein Krankenhaus aufsuchen. Was ist der Grund dafür?

Daniel Völz & Nico Schwanz: Überraschende Sex-Beichte!

Bachelor-Kandidatin Carina: Sie war die Liebes-Favoritin

In den vergangenen Wochen konnte Carina ihren Rosenkavalier Daniel Völz immer wieder von sich überzeugen. Bei heißen Einzel-Dates wurde geflirtete was das Zeug hält. Auch heiße Küsse blieben dabei nicht aus. Damit scheint jetzt jedoch Schluss zu sein. Wie Daniel in der letzten Bachelor-Folge verkündete, wolle er ab sofort ein besonderes Augenmerk auf eine andere Lady richten, um sie besser kennen zu lernen. Doch nicht nur dabei scheint Carina großes Pech zu haben...

Bachelor-Kandidatin Carina: Krankenhaus-Schock

Während sich Daniel Völz mit seinen anderen Bachelor-Ladys bei einem Gruppen-Date vergnügt, lassen es sich die anderen Kandidatinnen bei einer Pool-Party in der Bachelor-Villa gut gehen. Carina scheint es dabei besonders bunt zu treiben - anscheinend zu bunt. Wie ein Foto zeigt, muss sich Carina dabei eine Verletzung zugezogen haben, weswegen sie im Krankhaus behandelt werden muss. Das Resultat: Sie muss eine Schiene tragen und mit Krücken gehen. Ob sie Bachelor Daniel morgen trotzdem von sich überzeugen wird? Wir werden es morgen um 20:15 Uhr bei "RTL" sehen.