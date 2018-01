Bachelor-Kandidatin Claudia traf gestern das erste Mal auf ihren angeblichen Traummann Daniel Völz. Bei "Der Bachelor" will die Blondine das Herz des smarten Junggesellen erobern. Allerdings nimmt Claudia nicht das erste Mal an einer Dating-Show im TV teil. Wie jetzt bekannt wurde, war die 27-Jährige bereits in einem anderen Liebes-Format zu sehen. Nutzt sie Daniel nur aus, um berühmt zu werden?

Bachelor 2018-Kandidatin Claudia geht keinen Kompromiss ein

Bachelor 2018: Claudia will Daniel Völz erobern

Claudia ist eine der Bachelor-Kandidatinnen, die das Herz von Daniel Völz erobern wollen. Wie jetzt allerdings bekannt wurde, ist "Der Bachelor" nicht die erste Dating-Show, in der Claudia probiert, die große Liebe zu finden. Die Bachelor Fans sind schockiert und fragen sich: Ist Claudia auf der Suche nach der großen Liebe oder will sich einfach nur berühmt werden?

Bachelor 2018: Claudia war bereits bei "Take Me Out"

Claudia war vor ihrer Teilnahme bei "Der Bachelor" bereits in der Kuppel-Show "Take Me Out" zu sehen. Damals schien es mit der großen Liebe nicht geklappt zu haben. Ob Claudia Bachelor Daniel davon bereits erzählt hat, ist nicht bekannt. Die Gelegenheit dafür hat sie jedenfalls noch. Sie wurde gestern von Daniel mit einer Rose belohnt. Ob der Rosenkavalier damit die richtige Entscheidung traf, ist abzuwarten.